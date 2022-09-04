وزير التموين: روسيا وأوكرانيا تملكان 40% من فائض الحبوب القابلة للتصدير

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن المرحلة الحالية أصعب فترة مرت على العالم لأسباب أولها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، التي شغلت العالم وجعلت كل الدول تعمل بنصف طاقتها، موضحا أن هذه الأزمة أدت إلى نوع من الهبوط وضعف الإنتاجية الزراعية والصناعية، كما أنه بعد تعافي العالم من كورونا بعد اكتشاف اللقاحات دخلت الحرب الروسية الأوكرانية.

روسيا مع أوكرانيا تملكان 40% من فائض الحبوب القابلة للتصدير

وأضاف «المصيلحي»، خلال حواره في برنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ويعرض على شاشة «القاهرة والناس»، أن هذه الحرب أثرت تأثيرا كبيرا، وخلقت وضعا لم يحل قبل ذلك، بالإضافة إلى أننا كان لدينا مشاكل لوجستية، موضحًا أن روسيا مع أوكرانيا تملكان 40% من فائض الحبوب القابلة للتصدير، وهما أكبر اثنين في العالم في الحبوب.

صوامع القمح تستوعب أكثر من 3.4 مليون طن

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: «حينما وقعت الحرب العالم توقف مجددا وهذا أثر على السلع والمعروض»، موضحًا أنه يوم توليه وزارة التموين كان احتياطي القمح يكفي لمدة 18 يوما فقط، والآن صوامع القمح تستوعب أكثر من 3.4 مليون طن، مفيدا بأنهم يستهدفون زيادة استيعاب صوامع القمح إلى 5 مليون طن، مشيرا إلى مصر لديها مخزون استراتيجي من الزيوت يكفي لمدة 6 أشهر.