وزير التموين: هناك طفرة في جودة السلع بمعرض «أهلًا مدارس»

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التعليم هو الحقيقة الوحيدة التي تستطيع مصر أن تنافس بها الدول، مشيرا إلى إقامة معرض أهلا مدارس في كل محافظة على مستوى الجمهورية، فضلا عن 500 مكتبة معلق عليها لافتة «أهلا مدارس»، لبيع السلع بنفس التخفيضات، مع توفير 27 سيارة متنقلة لبيع المستلزمات بأسعار مخفضة.

تخفيضات 70% على الكشاكيل

وأضاف وزير التموين، عقب افتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للمعرض، أن معرض أهلا مدارس أقر تخفيضات 70% على الكشاكيل و80% تخفيض على الأقلام: «هناك طفرة حقيقة في صناعة الشنط والمنتجات الجلدية».

إتاحة السلع للمواطنين في المحافظات بنفس الأسعار

ونوه وزير التموين بأن معرض أهلا مدارس يستمر حتى يوم 10 سبتمبر، مضيفا: «من الصعب مد فترة المعرض بسبب وجود معرض آخر عقب انتهاء المعرض، مع استمرار العارضين في أماكنهم بالمحافظات لإتاحة السلع للمواطنين بنفس الأسعار».

وأضاف وزير التموين، أن اقل نسبة تخفيض على السلع بلغت 20%؜ فضلا عن وجود بعض المستلزمات عليها تخفيض 50%.