تفاصيل شخصيات فيلم مستر إكس لـ أحمد فهمي وهنا الزاهد

يصور الفنان أحمد فهمي، حاليا، دوره في فيلمه الجديد «مستر إكس»، في قبرص، والذي يضم عددا كبير من نجوم الكوميديا، على رأسهم زوجته الفنانة هنا الزاهد.

ونستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل شخصيات الفيلم:

يجسد الفنان أحمد فهمي، دور مستر إكس، رئيس إحدى العصابات، أما الفنان محمد أنور، فيجسد دور ذراع «مستر إكس» اليمين، والمسئول عن العصابة التي يكونها أحمد فهمي.

هنا الزاهد تشارك زوجها بطولة مستر إكس

وتشارك الفنانة هنا الزاهد زوجها أحمد فهمي، في الفيلم، بعد سلسلة أعمال فنيه جمعتهما بعد الزواج، وتجسد هنا خلال الفيلم، دور محامية، تجعلها الظروف أن تترك المحاماة، وتتقابل بالصدفة مع مستر إكس وتنشأ بينهما قصه حب.

ويضم الفيلم، عدد كبير من ضيوف الشرف، إذ يجسد مصطفى خاطر دور بائع على عربة حمص الشام على كورنيش النيل، يتقابل مع مستر إكس صدفة.

والفنان عمر مصطفى متولي، يجسد شخصية شاب نوبى، يلجأ إلى أحمد فهمى لمساعدته في حل مشكلة وقع بها.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف، منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وسيناريو وحوار محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.