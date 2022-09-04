مئات المحامين يستقبلون عبدالحليم علام النقيب الجديد في مقر النقابة (صور)

حرص مئات المحامين على استقبال عبد الحليم علام نقيب المحامين الجديد الفائز في انتخابات النقابة خلفا للراحل رجائي عطية.

هتافات لاسقبال النقيب الجديد

وانطلقت «الهتافات والزغاريد» في أرجاء النقابة في أول دقائق لوصول النقيب الجديد من الإسكندرية إلى مقر نقابة المحامين.

المحامين يستقبلون النقيب الجديد بالهتافات

وردد «المحامين» هتافات: «علام علام النقيب مافيش كلام..علام علام بقى النقيب خلص الكلام».

وأطلق عدد من المحامين الألعاب النارية من داخل حديقة النقابة احتفالًا بفوز عبد الحليم علام بمنصب نقيب المحامين، والتف المحامين حول النقيب الجديد لتهنئته بفوزه بنقيب المحامين.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين أعلنت فوز عبد الحليم علام بمنصب نقيب المحامين بعد حصوله على أكثر من 25 ألف صوت من إجمالي عدد الأصوات التي شاركت في الانتخابات.