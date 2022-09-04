عمرو القاضي: اكتسبنا سمعة ممتازة خلال كورونا.. والحركة السياحية عادت بسرعة وأمان

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مصر اكتسبت سمعة دولية ممتازة خلال فترة كورونا، واستعادنا الحركة السياحية بسرعة وأمان، وطلبت منا عدة دول تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وبالتالي فالعالم بدأ يثق في قدرة الدولة المصرية، وهناك تحديات خاصة بالطيران والقدرة التنافسية في الأسعار بين الدول المنافسة بالمنطقة.

وأضاف «القاضي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي تشرق فيها الشمس خلال الشتاء، ولديها مقاصد سياحية جاهزة ولا تحتاج لتطوير البنية التحتية الخاصة بها، وبالتالي فإن مصر لديها الفرصة الكبرى لاستقطاب أعداد ضخمة من السائحين خلال الموسم الشتوي المقبل.

حملات ترويجية للسياحة

وأكد أن الهيئة باتت حاليا في المرحلة النهائية للحملات الترويجية للمقاصد السياحية الخاصة بفصل الشتاء، إذ أنه جرى إطلاق حملة ضخمة باسم «أتبع الشمس»، وجرى البدء فيها مع نهايات العام الماضي، كما تحدثت الحملة عن الميزة التنافسية الكبرى لمصر وهي الشمس الساطعة.

واستطرد: «من منتصف العام الماضي نستهدف الشباب بشكل كبير كونهم الفئة الأكثر إقداما على السفر، والمواطن الأكبر سنا يكون أكثر قدرة على الإنفاق، وقادر على السفر مرة واثنين، وفنادق أعلى في الترتيب، وبالتالي هيكون إنفاقه أعلى».

تنشيط الأسواق

وأوضح أن الهيئة سعت إلى تنشيط عدد من الأسواق غير النشطة من الدول المختلفة، بينما تظل الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة في مصر هي أوروبا الشرقية أو الغربية على حد السواء، وكذا السوق العربية وروسيا: «السياحة الروسية بدأت تعود ببطء ولكنها في نمو متزايد».