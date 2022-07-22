«يوم في حياة المصريين».. أبرز طرق تنشيط السياحة الثقافية بالأقصر

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الصعيد بمحافظة الأقصر، إنّ المحافظة تشهد تنفيذ أفكارًا غير مسبوقة ضمن خطط التنمية المستدامة، حيث نشطت السياحة الثقافية من خلال «يوم في حياة المصريين»، ورغم عدم استيعاب المصريين للفكرة، إلا أن الأجانب يرغبون في قضاء يوم مع أسرة مصرية.

أساليب مختلفة لتنشيط السياحة

وأضاف عثمان في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «لدينا أيضا مهرجان الطعام المصري، وهناك مجموعات من اليابان تأتي لتناول الطعام هنا، كما أن البالون لم يكن موجودا من قبل في صناعة السياحة، حيث تحلق رحلات البالونات في سماء الأقصر، كما تم ضخ الأكسجين في المقابر».

إضافة قوية لصناعة السياحة الثقافية

وتابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الصعيد بمحافظة الأقصر، أن كل هذه المنتجات الجديدة أضافت لصناعة السياحة الثقافية بُعدا جعلته يكون واحدا من أهم الموارد للعملة الصعبة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن إسبانيا من أكثر الدول جلبا للسياحة في المحافظة، دون منافسة، وذلك منذ 31 يوليو الماضي، ففي بعض الأحيان تدفع بـ 12 رحلة طيران في الأسبوع الواحد.

وأشار، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المركز الثاني بعد إسبانيا على مستوى الانفاق، مشيدا بمشروع ممشى الأقصر الذي تمت فيه مراعاة احتياجات ذوي الهمم، إذ يعتبر واحد من أفضل المماشي السياحية في العالم، حيث ترسو المراكب بطريقة جديدة.