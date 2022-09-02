«تنشيط السياحة»: حملة ترويجية كبرى لمصر في الشتاء المقبل

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان واضحًا وصريحًا للغاية في أن مصر لديها فرصة سياحية كبيرة للغاية خلال موسم الشتاء المقبل، لما لها من ميزة تنافسية كبرى وسط المنطقة ككل.

حملة ترويجية كبرى لجذب السياح

وأضاف «القاضي» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الدولة كلها ممثلة في مجلس الوزراء والهيئات والجهات المختلفة تقف بشكل كبير وراء حملة ترويجية كبرى لمصر في الشتاء المقبل، معقبًا: «نعمل حاليًا وبخطوات سريعة للغاية على خطة تنفيذية لحملة ترويجية كبرى في مختلف الأسواق الأوروبية خاصة الغربية منها للترويج لموسم الشتاء».

وتابع: «لدينا حملة تقريبا جاهزة، وبدأنها في الاستحواذ على مبدأ الشمس، كون مصر دولة مشمسة وتتمتع بدفء الشتاء، وهيئة السياحة ووزارة السياحة والآثار أطلقا من قبل حملة اتبع الشمس، وهي حملة قوية للغاية ورسالة، وسنستمر في نفس الرسالة بالموسم الشتوي القادم، تعالى إلى مصر وعيش تجربة سياحية بعيدة عن الأجواء القارصة التي في أوروبا، والجميع يعمل بشكل متجانس لإنجاح هذه الحملة، والتي تبدأ في خلال أسبوع أو 10 أيام».

اسنخدام كل وسائل الإعلام المتاحة

ولفت أن هذه الحملة ستستخدم كل وسائل الإعلام المتاحة خاصة الجديدة والمتجددة مثل السوشيال ميديا، ومنصات الحجز الإلكتروني والمنصات السياحية التي تعطي نصائح للسفر والمسافرين، إضافة إلى أنه منذ يومين أعلنت إحدى أهم المنصات وضع الغردقة وشرم الشيخ ضمن أكثر 25 مدينة تتمتع بالشمس الدائمة.