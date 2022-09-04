أحمد سعد: «مبسوط إني لحنت أغنية لـ أسامة نجم برنامج الدووم»

أعرب الفنان أحمد سعد عن سعادته بتلحين أغنية «ماتبكيش» لنجم برنامج الدوم أسامة عطية، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشر أحمد سعد مقطع فيديو من الأغنية، وعلق: «تجربة جميلة مبسوط جدا جدا أني شاركت بلحن لأسامة نجم برنامج الدووم ونجم العريش، حبيب قلبي فنان جميل وإنسان جميل بجد شكرا لكل صناع العمل».

أعمال أحمد سعد

وطرح أحمد سعد مؤخرا عدد من الأعمال الناجحة منها أغنية «اليوم الحلو ده» والتي حققت أعلى نسب مشاهدة على «يوتيوب»، إذ احتفل بها منذ أيام بتحقيقها 5 ملايين مشاهدة.

كما حققت أغنية «عليكي عيون» أعلى نسبة مشاهدات وإشادات الجمهور، وتصدرت الأغنية التريند ومحركات البحث على «جوجل» خلال الساعات الأولى لطرحها وهي ألحان أحمد سعد، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

أما أغنية «وسع وسع» حققت نجاحا كبيرا، وهي من كلمات وألحان أحمد سعد، بالتعاون مع مصطفى حدوتة، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس، وإنتاج شركة مزيكا والكليب من إخراج إسلام هشام.