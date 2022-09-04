زوجة أحمد سعد تفاجئه بدراجة بخارية احتفالا بعيد ميلاده مع صاحبة السعادة

انتهت مؤخرا الفنانة إسعاد يونس من تسجيل حلقة خاصة مع الفنان أحمد سعد في برنامجها صاحبة السعادة، والذي يُذاع عبر شاشة قناة dmc وبالفعل تم طرح البرومو الخاص بالحلقة.

وجاء برومو حلقة أحمد سعد مع إسعاد يونس مليئا بالمفاجآت، وكانت أولى هذه المفاجآت هي احتفال البرنامج بعيد ميلاده بطريقة مميزة من خلال ظهور زوجته علياء خلال الحلقة.

زوجة أحمد سعد تفاجئه

وليس هذا وحسب ولكن زوجة الفنان أحمد سعد كانت حريصة على تقديم هدية خاصة له داخل البرنامج ففاجأته بدراجة بخارية خاصة وهو الأمر الذي أسعده للغاية.

ولم تتوقف المفاجآت في الحلقة عند هذا الحد ولكن ستشهد الحلقة أيضا الظهور الأول للموهبة المميزة أحمد سالم مع الفنان أحمد سعد ومشاركته في الغناء، وقدما سويا أغنية خاصة للسيدة أم كلثوم، وهو النقاش الشهير الذي انتشرت له فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر التريند بسبب صوته المميز.

وقدم سعد، خلال الحلقة، عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة كان من بينها وسع وبحبك يا صاحبي وإيه اليوم الحلو دا.