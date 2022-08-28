أحمد سعد عن الغناء مع طفل مصاب بالسرطان: لم أتمالك نفسي من البكاء

كشف الفنان أحمد سعد عن كواليس غنائه أغنية «صاحبي يا جدع» في حفله ببورتو المنيا بمشاركة أحد الأطفال المصابين بالسرطان مشيرًا إلى أن الديو الذي جمعه بالطفل لم يكن مرتبا، وأنه أجمل حالة إنسانية شعر بها خلال حياته.

الطفل اختار غناء «صاحبي يا جدع»

وأضاف أحمد سعد: «أثناء غنائي على المسرح فوجئت بالطفل عمال يشاورلي وسمعته يطلب مني مشاركتي الغناء ورحبت جداً وأثناء صعوده على خشبة المسرح عرضت عليه يختار أغنية نقدمها سوياً وطلب أن يغني (صاحبي يا جدع)، وهي الأغنية التى قدمتها في شهر رمضان الماضي إهداء للأطفال مستشفي 57357» .

وقال أحمد سعد خلال بيان صحفي أصدره عقب انتهاء الحفلة مباشرة: «الطفل حالة جميلة في الحفل وتفاعل معه الجمهور ولكنني فى نفس الوقت لم أتمالك نفسي من البكاء لأنني اكتشفت أن الحقيقة أصعب من الإعلان بكتير».

موعد طرح أحدث أغانيه

وكشف أحمد سعد أنه يعكف حالياً على تجهيز أحدث أغنياته الجديد المقرر صدورها فى نهاية الصيف خاصة أنه طرح خلال الفترة الماضية عدة أغان تصدرت محركات البحث على المنصات الإلكترونية من بينها مثل إيه اليوم الحلو ده وهي الأغنية الدعائية لفيلم عمهم لمحمد عادل امام و أغنية «وسع وسع»، وقبلهم أغنية «عليكي عيون».