أهم الأخبار خلال 6 ساعات.. حادث مروع بالجيزة وبكاء أحمد سعد بسبب مريض سرطان

تصدرت موضوعات وقضايا مهمة ومتنوعة اهتمامات الرأي العام والمواطنين خلال الساعات الست الماضية، كان من أبرزها مصرع وإصابة 13 في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالطريق الدائري بالجيزة، وبكاء الفنان أحمد سعد بعد غنائه مع طفل مريض بالسرطان على خشبة المسرح.

حادث مروع على الدائري

اصطدم أتوبيس إحدى الشركات، بسيارة ملاكي وعدد من المواطنين في إحدى الطرق بمنطقة المنصورية بالهرم، مما أدى إلى مصرع شخص، وإصابة 12 آخرين، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا بوقوع حادث تصادم بمنطقة المنصورية، فتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وأسفر الفحص عن أن أتوبيس شركة اصطدم بسيارة ملاكي وعدد من المواطنين في الشارع، عقب نزوله من الطريق الدائري، مما نتج عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين.

موعد انتهاء فصل الصيف

من بين الأمور التي كانت محل اهتمام المواطنين في الساعات الماضية، هي موعد انتهاء فصل الصيف، فمع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الماضية، يترقب الكثيرون ويبحثون عن موعد انتهاء فصل الصيف 2022 وبداية فصل الخريف، حيث بدأ العد التنازلي لنهاية الفصل الأول وبداية الثاني، وفق المتوقع فلكيًا.

قالت منار غانم إن موعد انتهاء فصل الصيف 2022 فلكيًا يوم الخميس 22 سبتمبر، حيث يستمر الفصل في ارتفاع درجات الحرارة لمدة 3 أشهر.

أحمد سعد يغني مع مريض للسرطان

نشر الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فيديو من حفله الغنائي الذي أحياه أمس الأول بالمنيا.

وظهر أحمد سعد خلال الفيديو وهو يغني مع طفل مصاب بالسرطان من الجمهور صعد على المسرح لمشاركة سعد في غناء أغنية «صاحبي يا قوي» التي أهداها في شهر رمضان الماضي لمصابي السرطان في مستشفى 57357.

وعلق أحمد سعد على الفيديو في إنستجرام قائلًا: «حبيب قلبي ده طلب مني يغني أغنية مستشفى 57357 معايا».

علي جمعة يحذر الشباب من المخدرات

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن البعض يفهم النصوص الدينية بطريقة غريبة وعجيبة تؤدي في النهاية إلى داعش والإرهاب أو إلى التشدد والتنطع في الدين، لكن الفهم الصحيح الذي يتبحر فيه العلماء ويعلمونه للناس يؤدي إلى دين الرحمة.

وحذر علي جمعة خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، الشباب من تناول المخدرات أو خوض التجربة في أي شيء، قائلا: «كثير من الشباب يقع في هذا، يقول أجرب المخدرات ما أنا لازم أجرب، لا مش لازم تجرب، يجب أن تتعظ من غيرك، المخدرات مضعيتش مش بس شباب ولكن ضيعت أمم، ضيعت الصين في حرب الأفيون لأن المستعمر دخلهم في حكاية المخدرات، اتعظ بغيرك وهذا ليس من كمال الحياة أو العلم أو العقل».