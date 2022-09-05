أعاصير وفيضانات وأمطار تضرب 5 دول في العالم

تجتاح الظواهر الطبيعية، أكثر من 5 دول حول العالم، في أيام صعبة تعيشها هذه الدول، التي تتواجد في قارات مختلفة، وهي أستراليا والسودان وكوريا الجنوبية والهند وباكتسان.

قتلت الفيضانات في السودان 112 شخصا، وأصيب 115 آخرين، ودُمرت بيوت 34 ألف، لما ذكرته الشرطة السودانية، ونقلته وكالة الأنباء الفرنسية مساء الأحد، وتتعرض السودان إلى أمطار غزيرة بين شهري مايو وأكتوبر، ما يسبب أضرار واسعة في المنازل والبنية الأساسية والمحاصيل الزراعية.

6 ولايات تعلن الطوارئ

وتسببت الفيضانات في السودان، لإعلان حالة الطوارئ في 6 ولايات في مناطق مختلفة، في الوقت الذي أشارت الأمم المتحدة، إلى أن 226 ألف شخص تأثر بالفيضانات في السودان، وأكثر الأماكن تأثيرا هي القضارف وكسلا وشمال وجنوب كردفان، إضافة الى إقليم دارفور، وسط تحذير من تضرر أكثر من 460 ألف شخص في السودان، ليكون أعلى متوسط سنوي لعدد المتضرين الذي سجل 388 ألف بين عامي 2017 و2021.

استعداد كوري للإعصار

أما كوريا الجنوبية، فهي على أهبة الاستعداد وسط توقع بوصول إعصار هينامنور إلى المياه، قبالة جزيرة جيجو هذا الأسبوع، وسيكون فائق القوة، ويصل إلى 4 درجات من على مستوى القياس، ومتوقع أن يصل الإعصار في التاسعة صباح اليوم، بسرعة ريح تبلغ 54 مترا في الثانية، وستبلغ الأمطار بين 100 و300 ملم، بين يومي الأحد والثلاثاء، وأعلنت أيضا الصين وأستراليا، التأهب لهذا الإعصار لقربهما من كوريا الجنوبية.

صاعقة تضرب الهند

وتوفى 23 شخصا في الهند، بعد حدوث صاعقة برق ضربت شرق البلاد، في ظل عواصف موسمية تتعرض لها البلاد، وأشار المسئولون بإدارة مكافحة الكوارث في ولاية بيهار، إلى أن الوفيات شملت العمال والمزارعين بين يومي الأربعاء والجمعة.

وفيات وتشريد في باكستان

كانت باكستان صاحبة أكبر حظ سيء بعد أن مات أكثر من 1265 شخص بينهم 441 طفلا (ثلث الضحايا) بحسب وكالة رويترز للأنباء، خلال أقل من أسبوع في أسوء فيضان ضرب البلاد منذ عام 2010 وسط مناشدات الدولة استجابة المجتمع الدولي من أجل مساعدتها في هذه الكارثة فظل اقتصادية تشمل البلاد بعد الحرب الأوكرانية الروسية التي بدأت في فبراير الماضي.

وتسببت الفيضانات في تشريد أكثر من 33 مليون في البلاد، التي يصل عدد سكانها 250 مليون.