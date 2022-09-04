مسؤول أممي: 6.4 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية في باكستان

تعرضت باكستان إلى خسائر بالجملة جراء الفيضانات التي ضربت البلاد، حسبما ذكر باليتا ماهبيالا ممثل لمنظمة الصحة العالمية في باكستان في تقرير لـ«سكاي نيوز عربية».

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية أن الفيضانات أثرت على 160 منطقة في البلاد مع إعلان نحو 80 منطقة كمناطق تمر بكارثة، وأضرت الفيضانات بحياة 33 مليون شخص، ويوجد نحو 6.4 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية ويشمل ذلك 627793 شخص في المخيمات.

بيانات رسمية حول الضرر الواقع في البلاد

وفي بيان رسمي، أعلنت باكستان وفاة أكثر من 1265 شخصًا، وإصابة 12577 آخرين مع تضرر نحو 1427039 منزل تدمر منهم 529472 منزل بالكامل، في حين تعاني البلاد من ضربة قاصمة حدثت للمرافق الصحية حيث وقع الضرر على 1460 مرفق بينهم 432 منشأة صحية وقع الضرر عليها بالكامل، و1028 منشأة وقع الضرر عليها جزئيًا.

وذكر ممثل منظمة الصحة العالمية أن تأثير الأمطار على البلاد والفيضانات كان كارثيا في الوقت الذي أوضحت منظمة أوروبية أن الأمطار في البلاد كانت أكثر 10 مرات من الطبيعي وهو الأمر الذي تسبب في ضرر كبير.

أسوأ فيضان في البلد منذ عام 2010

وتعرضت باكستان الواقعة جنوب قارة آسيا إلى أسوأ فيضان منذ عام 2010 في الوقت الذي يشهد اقتصاد البلد أزمة كبيرة عقب جائحة فيروس كورونا، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير الماضي.

وحذر ممثل منظمة الصحة العالمية من تفشي الأمراض في البلاد خاصة «إسهال واليتفود والتهابات الجهاز التنفسي» خاصة في المخيمات في ظل تضرر مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة.

ضرر في المحاصيل الزراعية

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقرير لمزارع أرز جنوبي البلد بكوارث يقول إن حقوله تعرضت للدمار بسبب الفيضانات.