عمرو القاضي: نستهدف شرائح جديدة من السياح لقضاء فترات أطول

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنه تم إجراء تعديلات على الحملة الترويجية لجذب المزيد من السائحين إلى مصر خلال فصل الشتاء المقبل، المعروفة بـ«أتبع الشمس» عبر إضافة فئة الشباب ضمن الجمهور المستهدف، بالاعتماد على أسلوب العمل عن بعد، الذي انتهجته عدة دول: «الحملة حققت أكثر من 130 مليون مشاهدة على مستوى العالم».

عقد الاجتماعات عن بعد يوفر السفر والوقت والمجهود والمال

وأضاف «القاضي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن هذا النظام من العمل ثبت فعاليته على مستوى الدول، حتى إن الشركات الكبرى اكتشفت توفيرها لمبالغ ضخمة عبر استخدام التكنولوجيا، كما أن عقد الاجتماعات عن بعد يوفر السفر والوقت والمجهود والمال.

استهداف المديرين التنفيذيين للشركات المختلفة

واستطرد: «في خطتنا نستهدف المديرين التنفيذيين للشركات المختلفة باستخدام وسائل التواصل مع تلك الشركات، وبنعد حاليا الرسالة، وبمجرد إطلاق الحملة نستخدم المنصات الإلكترونية الخاصة برجال الأعمال، وهو أمر فعال في العمل، ومش بيضيع وقت في المواصلات ونروح في المكاتب عبر العمل على اللاب توب أو الموبايل، والعالم أصبح متصل ببعضه».

وأوضح أنه خلال اجتماع الهيئة مع رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، تم تقديم مقترح يفيد باستهداف القطاع لشرائح جديدة تستطيع أن تقضي فترات أطول أكثر من السائح العادي، وهو الأمر الذي يتطلب متطلبات معينة كتوفير إنترنت فائق السرعة في الأماكن التي يتواجد فيها السائح المستهدف، بخلاف تقديم تسهيلات في تأشيرات الدخول، أو مد فترات الإقامة.

وتابع: «الحملة الترويجية الكبرى تكون عامة، وتروج لصورة ذهنية جديدة عن مصر كمقصد سياحي له بعض الاعتبارات، والحملة يجري إطلاقها بمجرد الانتهاء من حملة الشتاء، وحاليا إحنا في فترة الإعداد الفني والتصوير».