قصة مقتل طالب دافع عن أمه وشقيقه بشبرا الخيمة.. مات بطعنة في الصدر

«الحق أمك وأخوك معاهم مشكلة في الشارع».. لم يدر «محمود عكاشة» صاحب الـ20 عاما، أن هذه المكالمة التي تلقاها من أحد أصدقائه له ستكون الأخيرة في حياته، عندما أبلغه بوجود أحد الأشخاص يعتدي على والدته وشقيقه في الشارع، ليرد على صديقه قائلًا: «اقفل أنا راجع وجاي أشوف في إيه؟» ثم حضر مسرعًا ليكشتف وجود أحد الأشخاص (بلطجي) ممسكًا بيده سلاح أبيض، وعندما تدخل للدفاع عن والدته وشقيقه، تلقى طعنة نافذة في الصدر أودت بحياته.

المجني عليه عاد من عمله بعد اتصال هاتفي من صديقه

كانت الساعة تشير عقاربها إلى العاشرة من صباح الخميس قبل الماضي، عندما احتدم الأمر بين شقيق محمود وإحدى السيدات أثناء وقوفه أعلى سطح منزله الموجود بمنطقة بهتيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وادعت السيدة أن شقيق محمود ينظر إليها، وعندما تطور الأمر بينهما إلى مشادة وتراشق بالألفاظ، اتصلت السيدة بالمتهم الذي حضر حاملًا سلاح أبيض، وافتعل مشاجرة مع شقيق «محمود»، انتهت بجريمة أمام المارة، حسب ما روته والدة المجني عليه في حدثيها لـ«الوطن».

صرخات ودموع منهمرة، كانت المشهد المؤلم الذي اكتسى به مسرح جريمة مقتل الطالب «محمود عكاشة»، ليحاول المتهم الفرار، وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

أسرة المجني عليه تطالب بمحاكمة عاجلة

والدة الشاب روت تفاصيل الواقعة، وعيناها تفيض من الدمع حزنًا على فراق نجلها، موضحة أن ابنها وقت الواقعة كان ترك المنزل من دقائق قليلة متجهًا إلى عمله في إحدى الشركات، وهاتفه أحد أصدقائه وقال له «فيه حد بيتخانق معانا، وإحنا مش وش خناقات»، وفوجئنا بوجود المتهم يريد قتل نجلي الأصغر، موضحة: «المجني عليه كان هيدخل كلية الهندسة، وبيشتغل، خلاص راح سندي وراحت فرحتنا في بداية حياته».

وتضيف: «السيدة التي افتعلت المشكلة كانت تفتعل المشاكل مع جميع شباب المنطقة، لأنها لم تجد أي شئ تشغل يومها به سوى المشاكل، وشقيق تلك السيدة مرتكب جريمة قتل في ميدان بهتيم قبل ذلك، وجميع عائلتها سيئة السمعة في المنطقة، وابني كان خارج لعمله وكان معاه أكله اللي هياكله في فترة راحته، ورجع به عشان يشوف المشكلة».

بلاغ لقسم الشرطة

تفاصيل تلك الجريمة البشعة تلقاها اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، عندما أخطر بها من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقبال جثمان «محمود عكاشة» 20 عامًا، مصاب بطعنة نافذة في صدره بمنطقة بهتيم دائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة تبين مقتل محمود عكاشة، طالب يبلغ من العمر 20 عامًا، طالب، ووراء هذه الواقعة «طه. ح» مسجل خطر خلال مشاجرة مع أسرة المجني عليه، وتم إلقاء القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات لبيان تعاطيه أو من عدمه.

الموقف القانوني والعقوبة المتوقعة للمتهم

وحول الموقف القانوني والعقوبة المتوقعة للمتهم يقول حمدي العربي المحامي والخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.