مكتب التنسيق يحذر من الجامعات الوهمية: أغلقنا 300 كيان في السنوات الماضية

قال الدكتور سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، إن جميع الكيانات والجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي موجودة على الموقع الرسمي للوزارة، وما دون ذلك تُعد كيانات وهمية، محذرًا جميع الطلاب من الكيانات الوهمية والتقديم فيها، إذ تنشط تلك الكيانات في فترة التنسيق وتروج كذبًا أنها تابعة لوزارة التعليم العالي، فيجب على الطلاب عدم الانسياق لها، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «المحور».

مواجهة الكيانات الوهمية باستمرار وبشكل سنوي

وأضاف «عطا» أن تلك الكيانات الوهمية يجرى مواجهتها باستمرار وبشكل سنوي، إذ تمنح تلك الكيانات شهادات وهمية، وجرى إغلاق ما تجده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من تلك الكيانات، أو ما يجرى الإبلاغ عنه من قبل أولياء أمور بعض الطلاب، وجرى إغلاق ما يقرب من 300 كيان من الكيانات الوهمية خلال السنوات الماضية «الكيانات الوهمية يتم الدعاية لها خلال أيام التنسيق، وأنصح الطلاب بتحري الدقة لأن هناك الكثير من الكيانات الوهمية التي لا تتبع وزارة التعليم العالي».

أوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن جميع المؤسسات التعليمية المعتمدة موجودة على موقع وزارة التعليم العالي «للأسف يكثر في أيام التنسيق الدعاية لمثل هذه الكيانات الوهمية، لجذب الطلاب خاصة في بعض التخصصات التي يطلبها سوق العمل، كل هذا وهم وضحك على الطلبة بأشياء غير حقيقية، إحنا دائما ننصح الطالب، أن المؤسسة التعليمية اللي مش موجودة على كيان الوزارة فهذا كيان وهمي».

الدولة توفر جميع وسائل التعليم في مصر

وتابع: «الدولة توفر جميع وسائل التعليم في مصر، يتلاءم مع كل طبقة وكل طالب، ليه ندور على اللي مش معتمد؟، هذه السنة الدولة ووزارة التعليم العالي تم فتح 7 جامعات تكنولوجية جديدة موجودة من الإسكندرية لأسوان، بها جميع التخصصات التي تهم الطالب، وستبدأ الدراسة بها هذا العام».