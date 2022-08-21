عنوان مكتب التنسيق للشهادات المعادلة في المحافظات.. 3 مكاتب

أعلنت وزارة التعليم العالي، عنوان مكتب التنسيق للشهادات المعادلة، وفتح التسجيل للشهادات العربية المعادلة التالية: السعودية، الكويت أدبي فقط، قطر، فلسطين، البحرين، الأردن، العراق، سوريا، وجيبوتي، وكذلك التسجيل للشهادات الأجنبية المعادلة الثانوية: الألمانية، اليونانية، البكالوريا الدولية، البكالوريا الفرنسية.

عنوان مكتب التنسيق للشهادات المعادلة

وتيسيراً على الطلاب وتفاديا للزحام والتكدس، أمام عنوان مكتب التنسيق للشهادات المعادلة، قررت الوزارة ولأول مرة هذا العام، أن يتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق بموجب إذن دفع يتم طباعته من على الموقع الإلكتروني للتنسيق لدفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة وذلك على الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم حساب الدائنين رقم «9190447778»، وذلك قبل تسليم الأوراق.

وأوضحت الوزارة: «سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري على الهاتف المحمول المسجل بالموقع حتى يتم حضور الطالب إلى مكتب التنسيق الرئيسي أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند استيفاء الأوراق وتسليم الشهادات، إلى مكتب تنسيق الشهادات المعادلة في مصر».

ويتاح للطالب بواسطة برنامج تسجيل التنسيق الإلكتروني للشهادات المعادلة هذا العام وحجز الموعد والتاريخ للذهاب إلى مقر مكتب التنسيق أو أي من فرعيه لتسليم أوراقه مرفقة بطبعة البيانات المطلوبة والدرجات ورغبات الطالب، منعا للتكدس والازدحام بمقر مكتب التنسيق الشهادات المعادلة تماشياً مع الظروف الراهنة وللحد من انتشار فيروس كورونا.

عناوين تسليم أوراق تنسيق الشهادات المعادلة 2022

يتم تسليم أوراق تنسيق الشهادات المعادلة 2022، من خلال مقر مكتب التنسيق للشهادات المعادلة سواء بمقره الرئيسي بالقاهرة أو بفرعيه بالإسكندرية وأسيوط بالعناوين التالية:

1- مكتب التنسيق الرئيسي بالقاهرة: ومقره مباني الإدارة العامة لرعاية الشباب - جامعة عين شمس.

2- مكتب التنسيق فرع الإسكندرية: ومقره المدينة الجامعية للبنات - عزبة سعد - سموحة.

3- مكتب التنسيق فرع أسيوط: مقره في مبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية.

وللحصول على رقم الدخول وإجراءات الشهادات المعادلة يتم اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع التنسيق الالكتروني من هـــــــــــنـــــــــــا

- اختيار خدمات تنسيق الشهادات المعادلة

- اختيار نوع الشهادات المعادلة للطالب «العربية أو الأجنبية»

- اتباع التعليمات والإرشادات المتاحة عبر موقع التنسيق بالتفصيل