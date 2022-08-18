مكتب التنسيق لـ«الطلاب»: اكتبوا الرغبات وفقا للتوزيع الجغرافي

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، عن آخر تفاصيل سير عملية تنسيق المرحلة الثانية وتسجيل الطلاب لرغباتهم، موضحًا أن المرحلة الثانية تستمر 5 أيام تحديدًا حتى يوم 22 أغسطس، والحد الأدنى لشعبة علمي 60% بينما الشعبة الأدبية 58.05%، لافتًا إلى أن قواعد تسجيل رغبات الطلاب في المرحلة الثانية هي نفسها التي كانت في المرحلة الأولى.

خدمة مجانية على مستوى الجمهورية

وأضاف «عطا»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أنه جرى إتاحة معامل الجامعات الحكومية للتسهيل على الطلاب تسجيل رغباتهم، وهذه خدمة مجانية مقدمة على مستوى الجمهورية.

وقدم نصيحة للطلاب عند اختيارهم الكلية، قائلًا: «اكتبوا الكليات من القطاع الذي ترغبون في الالتحاق به وفقًا لترتيب التوزيع الجغرافي، إذا كنت ترغب في الالتحاق بكلية مثل العلوم فاكتب كل كليات العلوم الموجودة لأنه بعد إعلان النتيجة لا يوجد إعادة ترشيح لطالب من جديد».

وأشار إلى أن رغبات طلاب الشعبة العلمية مثل الطب والأسنان وعلاج طبيعي وصيدلة، ومتبقي لهذه الشعبة في المرحلة الثانية كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام، بينما الرغبة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار.

ولفت أن أبرز الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية هي كليات التربية والحقوق والآداب والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية إضافة للمعاهد الخاصة والحكومية، وهي كليات ومعاهد ليست بالعدد القليل.

أرقام التنسيق متقاربة مع العام الماضي

وأكد أن أرقام التنسيق متقاربة مع العام الماضي، نظرا لأن نتيجة الطلاب متقاربة إلى حد ما، متابعًا: «النتيجة متقاربة للغاية، ومرتفعة بنسبة بسيطة بشعبة علمي علوم وعلمي رياضة».

وعن معايير اختيار مجموع التنسيق، لفت أن وزارة التربية والتعليم ترسل مجاميع الطلاب لوزارة التعليم العالي، والتي تقوم بدورها بتحليل النتائج والمجاميع التكرارية للطلاب، ومن خلالها يتم فتح المرحلة الأولى والثانية.