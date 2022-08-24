«التعليم العالي»: استمرار عمل مكتب التنسيق حتى الانتهاء من تسكين جميع الطلاب

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على قطاع التنسيق، أن العمل مستمر بمكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس وفروعه بجامعات الإسكندرية وأسيوط حتى نهاية أعمال تنسيق القبول بمختلف الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات حتى تسكين آخر طالب في التعليم الجامعي، لافتا إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية تتابع باستمرار أعمال التنسيق دون أي مشكلات.

استقبال طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

وأضاف عطا، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المكاتب تستقبل حاليا طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لصرف أوراق القبول والملفات الخاصة بهم، مشيرا إلى أن هناك لجانا متخصصة تفحص الشهادات وتتأكد من صحتها منعا للتزوير، مؤكدا أنه حال رصد أي مخالفة أو شهادات مزورة يتم مباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها تنفيذا لتوجيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات، استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات للالتحاق بالكليات المختلفة وفقا للحدود الدنيا للقبول التي أعلنتها وزارة التعليم العالي.

7 آلاف طالب تقدموا للجامعات الخاصة حتى الآن

وأكد الدكتور محمد حلمي، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بملفات الالتحاق وسددوا المصروفات تخطى حاجز الـ 7 آلاف طالب حتى الآن بمختلف الكليات، لافتا إلى أن هناك توجيهات بالالتزام بالقواعد والضوابط التي حددها الأعلى لـ الجامعات الخاصة في هذا الشأن.