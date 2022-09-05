حالة الطقس في الإسكندرية وارتفاع الموج اليوم.. احترس من البحر 

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية، اليوم، انخفاض نسبي في درجات الحرارة عن مثيلتها أمس بقرابة درجة واحدة، وسط نشاط للرياح الشمالية على مسطح البحر المتوسط لمدة 72 ساعة مقبلة، ما يعني تحسن الأحوال الجوية، عما كانت عليه من موجة حارة خلال الأسبوع الماضي.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم الاثنين 5 سبتمبر، بلغت 30 درجة مئوية صباحا بينما المحسوس 33 درجة مئوية، وذلك بانخفاض درجة عما كانت عليه أمس، وذلك نتيجة لنشاط الرياح الشمالية علي البحر المتوسط.

ارتفاع الأمواج في الإسكندرية اليوم

ويتبع حالة الطقس المتقلب في الإسكندرية، ارتفاع الأمواج في كافة شواطئ عروس البحر الابيض المتوسط بالتحديد قطاع غرب الإسكندرية حيث تصل الأمواج إلي أكثر من مترين علي شواطئ المدن الساحلية.

سرعة الرياح في الإسكندرية

كل هذا يعني أن الإسكندرية تمر بأجواء معتدلة بسبب نشاط الرياح، وعلى الرغم من تسجيل الإسكندرية 30 درجة، إلا أنه يتحسن الشعور بحرارة الطقس بسبب نشاط الرياح خاصة في فترات المساء التي تصل إلى 13 كيلو متر في الساعة.