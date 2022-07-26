طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل ونصائح خاصة للمصطافين

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية اليوم اعتدال في درجات الحرارة وذلك وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي قد يؤدي إلى توجه عدد كبير من المواطنين للبحر للاستمتاع باعتدال الحرارة.

حالة الطقس في الإسكندرية

وترصد «الوطن» حالة الطقس في الإسكندرية اليوم وفقا لتوقعات هيئات الأرصاد الجوية التي أكدت على الاعتدال في درجات الحرارة، تسجل العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.25 : 1.75 متر، واعتدال ارتفاع الأمواج وقدرة المواطنين والمصطافين على الاستمتاع بالبحر، ولوحظ أن بسبب ارتفاع الحرارة وصلت نسب الإشغال في الشواطئ لنسبة كبيرة خاصة في فترة الظهر وقت ارتفاع درجة الحرارة.

ومن الجدير بالذكر وجود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية أيضًا في الإسكندرية، وقدمت الأرصاد الجوية نصائح للمواطنين بارتداء غطاء للرأس لحمايتهم من الشمس وعدم النزول الي الشارع لوقت كبير، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإكثار من تناول المرطبات والسوائل.

استقرار حالة الشواطئ في الإسكندرية

كما قالت الإدارة المركزية للسياحة والمصياف ان حالة الطقس مستقرة على الشواطئ الغربية والشرقية مع ارتفاع لدرجة الحرارة، وهدوء حركة الأمواج المختلف عما كان عليه في الأيام السابقة، مما يسمح للمواطنين النزول الي البحر بشكل أمن ولكن مع التذكير بعدد من التنبيهات أبرزها استمرار غلق شاطئ النخيل بقرار من النيابة العامة، لذا يرجى الالتزام بالتعليمات وعدم النزول به حفاظا على سلامة كل شخص.