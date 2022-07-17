طقس الإسكندرية اليوم.. الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة

شهد طقس الإسكندرية، اليوم الأحد، رطوبة عالية وجو حارًا مشمس نهاراً، خاصة مع انتهاء إجازة العيد، ونزول الأهالي أول يوم عمل بعد الإجازة مع استمرار امتحانات الثانوية العامة، وطالبت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة تجنب إشاعة الشمس لساعات طويلة على كورنيش عروس البحر المتوسط، وشرب كميات كبيرة من الماء.

طقس الإسكندرية اليوم

وبلغت درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم، 29 درجة مئوية، فيما وصل الرطوبة إلى 61%، وبلغت نسبة الرياح 21 كيلو متر في الساعة مما تسبب في هدوء موج البحر نسبياً، ورفع الرايات الصفراء علي شواطئ المدينة غرباً وشرقاً مما يشير إلى السماح بالسباحة ولكن مع بعض الضوابط والتعليمات.

شواطئ الإسكندرية تستقبل المصطافين

وشهدت شواطئ الإسكندرية إقبالاً متوسطاً وضعيف مقارنة بالأمس الذي شهد إقبالاً كبيراً، خاصة مع انتهاء الإجازة وعودة الكثير من المصطافين إلي المحافظات.

ومع رفع الراية الصفراء، بدأت الشواطئ في توجيه عدد من التحذيرات إلي رواد الشواطئ خاصة الأطفال والتي يمنع النزول بالعوامة أو الاستحمام في أماكن بعيدة عن الشاطئ، مع ضرورة الالتزام لتعليمات مراقب الشاطئ والذى يقوم بعملية مراقبة الشاطئ والتيارات وإلقاء تحذيرات من قبل الصفارة علي رواد الشواطئ.

فيما تشهد شوارع الإسكندرية شرقاً تزاحم شديد تحديدًا منطقة شرق والمنتزه، حيث التزاحم علي شارع خالد بن الوليد أحد أكبر شوارع المدينة الساحلية، ومنقطة بير مسعود بميامي.