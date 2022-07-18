طقس الإسكندرية اليوم.. رطوبة مرتفعة و6 نصائح للتعامل مع الموجة الحارة

واصلت الموجة الحارة استمرارها في عروس البحر المتوسط، إذ شهد طقس الإسكندرية، ارتفاعًا في درجة الحرارة والرطوبة نهارًا مع أشعة الشمس الحارقة، بالتزامن مع الإقبال الضعيف على الشواطئ بسبب انتهاء إجازة عيد الأضحى، وتحذيرات مديرية الشئون الصحية بضرورة تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة كبار السن مع تناول كميات كبيرة من الماء خلال ساعات النهار.

طقس الإسكندرية اليوم.. الحرارة تسجل 32

وسجلت درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم، نحو 32 درجة مئوية، فيما وصلت الرطوبة إلى 62%، وبلغت نسبة الرياح 18 كيلو متر في الساعة؛ مما تسبب في هدوء موج البحر نسبيًا، ورفع الرايات الصفراء على شواطئ المدينة غربًا وشرقًا مما يشير إلى السماح بالسباحة ولكن مع بعض الضوابط والتعليمات التي أقرتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

تحذيرات مع الموجة الحارة في الإسكندرية

وقدمت مديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، عدد من التحذيرات للمواطنين، خاصة مع الاستمرار في ارتفاع درجة الحرارة، مع التأكيد على رفع درجة الاستعداد داخل كافة المستشفيات في حال استقبال أي مواطن مع ارتفاع درجة الحرارة خلال ساعات النهار.

وجاءت التحذيرات والنصائح على النحو التالي:

ـ عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس منعا للإحساس بارتفاع درجات الحرارة، خاصة كبار السن.

ـ ضرورة ارتداء الملابس القطنية والألوان الفاتحة وبعيدًا عن الألوان الداكنة.

ـ تناول كميات كبيرة من الماء خلال ساعات النهار.

ـ تناول كميات من المشروبات الباردة خاصة العصائر الطبيعية.

ـ تجنب الجلوس في أماكن سيئة التهوية.

ـ متابعة النشرة الجوية التي تصدر بصورة يومية ومحاولة التعرف على درجة الحرارة قبل النزول من المنزل.