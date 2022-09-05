إصابة شخص بجروح قاتلة بعد هجومه على فتاة بـ«فأس» في ألمانيا

أصابت الشرطة الألمانية، رجلا بجروح قاتلة هاجم فتاة بفأس، مما أدى إلى وفاتها، وقالت الشرطة والنيابة العامة في العاصمة الألمانية «برلين»، في بيان، إن الشرطة في برلين، تلقت تقريرا عن الحادث الذي وقع في «حي ليشتنبرج»، أمس الأحد، في حوالي الساعة 07.40 صباحا بالتوقيت المحلي « 07:40 بتوقيت القاهرة».

ضباط الشرطة تستخدم الأسلحة النارية ضد المهاجم

وفي وقت سابق، هاجم رجل «23 عامًا» بفأس فتاة«27 عامًا»، توفيت على الفور متأثرة بجروحها، فيما استخدم ضباط الشرطة الأسلحة النارية، ضد المهاجم، ما أدى إلى إصابة المهاجم نفسه بجروح قاتلة، وفقالما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.