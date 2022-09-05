مصروفاتها وأبرز الكليات.. كل ما تريد معرفته عن الجامعات الأهلية في مصر

تشغل الجامعات الأهلية في مصر، بال قطاعات كبيرة من المواطنين، لما لها من تأثير كبير على العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة، إذ تولي الدولة اهتماما كبيرا بها، فضلا عن توافر العديد من الكليات التي يجر ربطها بسوق العمل، وتقديم أحدث النظم العلمية خلال مدة الدراسة، لكي يتخرج فيها طلاب على قدر عال من العلم والمعرفة، تؤهله إلى سوق العمل، ما جعل الطلاب يتساءلون: ما هي الجامعات الأهلية في مصر؟.

ما هي الجامعات الأهلية في مصر

تجيب «الوطن» خلال السطور التالية، عن الأسئلة ما هي الجامعات الأهلية في مصر؟ ومصاريفها، وأبرز الكليات في الجامعات الأهلية، وهي الاسئلة التي تشغل الكثيرين من الطلاب وأولياء الأمور على السواء، إذ تهتم الجامعات الأهلية في مصر، بتجهيز خريجين يستطيعون المنافسة على فرص العمل المحلية والإقليمية والدولية.

أسماء الجامعات الأهلية في مصر

تتوفر في مصر عدد من الجامعات الأهلية، وهي: جامعة العلمين الدولية، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة، وجامعة حلوان الأهلية، وجامعة المنصورة الأهلية، وجامعة المنوفية الأهلية، وجامعة بني سويف الأهلية، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة أسيوط الأهلية، وجامعة جنوب الوادي الأهلية، وجامعة المنيا الأهلية.

كما يتواجد في جامعات أهلية أخرى مثل، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة الإسكندرية الأهلية، وجامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والجامعة المصرية للتعلم الأهلية، جامعة النيل الأهلية، والجامعة الأهلية الفرنسية، وأخيرا جامعة مصر للمعلوماتية.

أبرز كليات الجامعات الأهلية في مصر

ويتم توزيع الطلاب في الجامعات الأهلية وفق الطاقة الاستيعابية لكل كلية بعد التنسيق، وتعد الكليات الآتية أبرز كليات في الجامعات الأهلية علي مستوي الجمهورية: كلية الطب، وكلية طب أسنان، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية الصيدلة، وكلية الهندسة، وكلية الطب البيطري، وكلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الإعلام، وكلية الآثار وكلية التمريض.

مصاريف كليات الجامعات الأهلية في مصر

وتختل كلية الطب البشري مقدمة مصاريف كليات الجامعات الأهلية، حيث تبلغ 95 ألف جنيه فق جامعة الإسكندرية الأهلية، بينما في جامعة الزقازيق الأهلية 85 ألف جنيه، وبلغت مصروفات كلية الهندسة جامعة بنها الأهلية 60 ألف جنيه، وسجلت كلية علوم التمريض جامعة أسيوط الأهلية 31 ألف جنيه، وفي جامعة المنصورة الأهلية بلغت مصروفات كلية الصيدلة 75 ألف جنيه.