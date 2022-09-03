تعد الجامعات الأهلية في مصر من بين الجامعات التي تشهد اهتماماً كبيراً من طلاب الثانوية العامة، وتستعد لاستقبال الطلاب خلال الفترة المقبلة لإجراء الاختبارات اللازمة للقبول، وهو ما دعا الطلبة وأولياء أمورهم للبحث عن أماكن الجامعات الأهلية الجديدة في مصر 2022-2023 بجميع المحافظات.

أماكن الجامعات الأهلية الجديدة في مصر 2022-2023 بجميع المحافظات

وجاءت أماكن الجامعات الأهلية الجديدة في مصر 2022-2023 بجميع المحافظات، كالتالي:

- جامعة العلمين الدولية: تقع على طريق البترول في مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مرسى مطروح.

- جامعة الجلالة الأهلية: تقع في مدينة عتاقة بمحافظة السويس.

- جامعة المنصورة الجديدة: تقع على الطريق الساحلي الدولي بمدينة المنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية.

- جامعة حلوان الأهلية: تقع في منطقة حلوان الشرقية بقسم حلوان محافظة القاهرة.

- جامعة المنصورة الأهلية: تقع على الطريق الدولي الساحلي، وتبعد عن مدينة المنصورة 40 دقيقة.

- جامعة بنها الأهلية: تقع في الحي الترفيهي بمدينة العبور في محافظة القليوبية القاهرة الكبرى.

- جامعة المنوفية الأهلية: تقع على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي في مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.

- جامعة بني سويف الأهلية: تقع بشرق النيل في محافظة بني سويف.

- جامعة أسيوط الأهلية: تقع في مدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط.

- جامعة جنوب الوادي الأهلية: تقع على الظهير الصحراوي في نطاق قسم قنا بمحافظة قنا.

أماكن الجامعات الأهلية في مصر

- جامعة المنيا الأهلية: تقع في مدينة المنيا الجديدة.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية: تقع في مدينة سلام مصر بمحافظة بورسعيد.

- جامعة الإسكندرية الأهلية: تقع في منطقة سموحة الجديدة بمحافظة الإسكندرية.

- جامعة الزقازيق الأهلية: تقع في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية: تقع في مدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

- الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية: تقع في 33 شارع المساحة بالدقي في الجيزة.

3 فروع لجامعة الملك سليمان الدولية

- جامعة الملك سلمان الدولية: 3 مقرات وهي فرع الطور على طريق «الطور - شرم الشيخ الساحلي» بجنوب سيناء، وفرع رأس سدر على طريق العبور بجنوب سيناء، وفرع شرم الشيخ في حي النور بجوار قسم شرم الشيخ.

- الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر: تقع في 21 طريق «مصر - إسماعيلية» الصحراوي، قسم الشروق بمحافظة القاهرة.‬