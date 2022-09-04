الجامعات الأهلية: سداد المصروفات على قسطين.. و«الأول» الأسبوع الجاري

تبدأ الجامعات الأهلية، صباح اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر الجاري، قبول طلبات تقديم طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بها للعام الدراسي الجديد، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، مؤكدة أن هذه الجامعات أخذت نصيبها من طلاب الثانوية.

«سوسة»: متاح للطلاب سداد المصروفات بداية من اليوم ولمدة أسبوع

سداد مصروفات الجامعات الأهلية، أبرز ما يشغل بال أولياء الأمور والطلاب عقب انتهاء التسجيل وإعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة، وهو ما حسمه الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، قائلاً: «إن المصروفات الدراسية للجامعات الأهلية، ومنها جامعة بنها الأهلية، تُسدد على قسطين، ومتاح للطلاب سداد المصروفات بداية من اليوم الأحد ولمدة أسبوع».

وأضاف الدكتور جمال سوسة لـ«الوطن»، إن الجامعة تقدم لها ما يقرب من 450 طالبا وطالبة من الشهادات المعادلة، وتم تخصيص استمارات إلكترونية للتسجيل للكشف الطبي، والذي يبدأ مباشرة عقب الانتهاء من الاستقرار على الأعداد النهائية للطلاب المقبولين بالجامعة.

«مندور»: سداد المصروفات الدراسية إلكترونياً

من جانبه، قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية للجامعة الأهلية يتم إلكترونياً، إضافة إلى رسوم سحب الملف والرسوم الإدارية والكشف الطبي، مشدداً على الطلاب المقبولين بضرورة الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالجامعات الأهلية.

«عبدالغفار»: برامج بينية تواكب احتياجات سوق العمل

وفي سياق متصل، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، إن الجامعات الأهلية الجديدة غير هادفة للربح وأخذت نصيبها من طلاب الثانوية العامة، موضحاً أنه جار الاستعداد للعام الدراسي الجديد بـ12 جامعة أهلية ببرامج بينية تواكب احتياجات سوق العمل.