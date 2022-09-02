تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. أسماء الجامعات الأهلية المعتمدة رسميا

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان له، أسماء الجامعات الأهلية المعتمدة رسمياً، بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية غداً السبت الموافق 3 سبتمبر الجاري، موضحاً أن الوزارة كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة أعلنت أسماء الجامعات الأهلية المعتمدة حتى يتثنى لأولياء الأمور والطلاب معرفتها جيداً حتى لا يعقوا فريسة للكيانات الوهية، مؤكداً أن الوزارة حريصة على ملاحقة هذه الكيانات بتكثيف لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.

أسماء الجامعات الأهلية

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

امتحانات التقدم والقبول من مُميزات منظومة الالتحاق بالجامعات الأهلية

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، مُنسق الجامعات الأهلية الأربعة، إن امتحانات التقدم والقبول تُعتبر واحدة من أهم مُميزات منظومة الالتحاق بالجامعات الأهلية الأربع وتهدف الاختبارات التي تُعقد بشكل إلكتروني بالكامل دون أي تدخل بشري لياس قدرات الطالب.

يذكر أن وزارة التعليم العالي، أعلنت نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2022، موضحة أنه تم توزيع الطلاب حسب الطاقة الاستيعابية لكل كلية.