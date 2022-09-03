وزير التعليم العالي: قبول 14 ألف طالب في الجامعات الأهلية

قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه جرى قبول 14 ألف طالب بالجامعات الأهلية هذا العام، لافتًا إلى تقدم عدد كبير من خلال تنسيق الجامعات الأهلية.

وأضاف «عاشور» خلال لقاء بمحرري التعليم العالي والبحث العلمي منذ قليل، أن الوزارة تعمل على ملف جودة التعليم ورفع تصنيفات الجامعات، مشيرًا إلى أهمية اعتماد جميع الجامعات، وحصولها على الاعتماد الدولي.

أولوية قصوى للاعتماد الدولي

وأشار الوزير إلى أن ملف الاعتماد الدولي للجامعات له أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هناك تنوعًا من الجهات للحصول على الاعتماد الدولي.

وأوضح أهمية الشراكات الدولية للجامعات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية وجود الجامعات الدولية في مصر ببرامج متنوعة تخدم العملية التعليمية.

وشدد على أهمية إعداد الكوادر للعمل بالمنظومة ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، على أن يدخل الابتكار والإبداع في المنظومة، وتأهيل الطالب في العملية التعليمية والقدرة على الابتكار والإبداع بالجامعات والفهم الجيد لسوق العمل.

خطة لتدريب أعضاء هيئة التدريس

وكشف عن وجود خطة تدريب لأعضاء هيئات التدريس، لافتًا إلى ضرورة العمل على الوجود في التصنيفات الدولية الكبرى بعد الطفرة الكبيرة خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى العمل على ربط الجامعة بالصناعة وخدمة مشروعات الدولة، مشيرًا إلى أن هناك 7 محاور في هذا الاتجاه للمشاركة في تحقيق رؤية الدولة، وربط الجامعة بسوق العمل، بالإضافة إلى الجامعات التكنولوجية والتوسّع فيها بإنشاء 6 جامعات أخرى، بالإضافة إلى بدء الدراسة في 3 جامعات هذا العام، مشدّدًا على أن هذا الأمر محور مهم لخدمة خطط التنمية.

وشدّد على أهمية الإبداع والابتكار للطلاب، لافتاً إلى وجود مراكز الإبداع والابتكار بالجامعات لتأهيل الطلاب لسوق العمل.