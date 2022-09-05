ارتفاع حصيلة قتلى تسلق بركان كليوتشيفسكوي بروسيا إلى 8 أشخاص

ارتفعت حصيلة ضحايا محاولة تسلق «بركان كليوتشيفسكوي» البالغ ارتفاعه حوالي 4750 مترًا، في «شبه جزيرة كامتشاتكا» الواقعة في أقصى شرق روسيا إلى 8 أشخاص.

ويعد بركان «كليوتشفسكوي» أعلى جبل في سيبيريا وأعلى بركان نشط في أوراسيا، فيما تنخفض درجة الحرارة في الليل على الجبل إلى سالب 14 درجة

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الحكومة الإقليمية، رومان فاسيليفسكي، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن شخصين من مجموعة من السياح كانوا يتسلقون الجبل مع مرشدين منذ 30 أغسطس الماضي «12 شخصا»، موجودان الآن في المخيم على ارتفاع 3300 متر.

سوء الأحوال الجوية ما زال مستمرا

وأشار المسؤول الروسي، إلى أن سوء الاحوال الجوية ما زال مستمرا في مكان الحادث، فيما قالت «ريا نوفوستي»، إن قوة الرياح تصل إلى 15 مترًا في الثانية، وفشلت السلطات الروسية في وقت سابق، في الوصول إلى السائحين بسبب سوء الأحوال الجوية.

إنشاء معسكر لمساعدة رجال الإنقاذ

وأشار فاسيليفسكي، إلى نشر رجال الإنقاذ في مكان الحادث، لكنهم أجبروا على تسلق جزء من الجبل سيرًا على الأقدام، وصل التجمع الأرضي إلى ارتفاع 1400 متر، حيث سيتم إنشاء معسكر أساسي لمساعدة رجال الإنقاذ والسياح.

وف وقت لاحق، حلقت رجال الإنقاذ في مروحية من طراز «مي 8»، للمرة الرابعة إلى «بركان كليوتشفسكوي»