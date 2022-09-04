ارتفاع حصيلة وفيات بركان كليوتشفسكايا سوبكا إلى 6 أشخاص

ارتفع عدد السياح الذين لقوا حتفهم في بركان «كليوتشفسكايا سوبكا» في شبه جزيرة كامتشاتكا الواقعة في أقصى شرق روسيا أثناء محاولة تسلق، إلى 6 أشخاص.

شخصان في المخيم على ارتفاع 3300 متر

وقال نائب رئيس الحكومة الإقليمية، رومان فاسيليفسكي، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن شخصين من مجموعة من السياح كانوا يتسلقون الجبل مع مرشدين منذ 30 أغسطس الماضي «12 شخصا»، موجودان الآن في المخيم على ارتفاع 3300 متر، والبقية على ارتفاع أكثر من 4000 متر.

وفي قوت سابق، أشار فاسيليفسكي، إلى نشر رجال الإنقاذ في مكان الحادث، لكنهم أجبروا على تسلق جزء من الجبل سيرًا على الأقدام.

ولقى 5 أشخاص مصرعهم في سقوط من على ارتفاع، فيما أصيب آخر، فيما تعرض أحد المرشدين إلى كسر ساقه.

بركان نشط في أوراسيا

ويعد بركان «كليوتشفسكايا سوبكا» أعلى جبل في سيبيريا وأعلى بركان نشط في أوراسيا، ويبلغ ارتفاعه حوالي 4750 مترًا.

وأشار فاسيليفسكي، إلى أن المناخ غائم على البركان، والسماء ملبدة بالغيوم، لذلك سيتخذ رجال الإنقاذ قرار التسلق بناءً على الموقف، موضحا ان العناصر سيحاولون التقدم إلى النقطة التي يتواجد فيها السائحون.