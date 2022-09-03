مقتل 5 سائحين في بركان «كليوتشيفسكوي».. كانوا على ارتفاع 4200 متر

أكدت السلطات الروسية، اليوم، أن 5 سائحين قتلوا في بركان كليوتشيفسكوي، أثناء تسلقهم البركان في شبة جزيرة كامتشاتكا في أقصي شرق روسيا، وفقا ما نقلته شبكة «سبوتينك».

المجموعة تتكون من 12 شخصا

وفي وقت سابق من اليوم، أخبرت خدمات الطوارئ، أن المجموعة تتكون من 12 شخصا، وأكد رومان فاسيليفسكي نائب رئيس الحكومة الإقليمية، أن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب شخص.

وقال «فاسيليفسكي» أنه تم نشر رجال الإنقاذ في مكان الحادث، وأجبروا على تسلق جزء من الجبل سيرا على الأقدام.

يصل ارتفاع البركان إلى 4.754 مترا

وأضاف «فاسيليفسكي» أن المجموعة تقع على ارتفاع 4200 متر، ولا تستطيع المروحية الصعود إلي هذا الارتفاع، لكن رجال الإنقاذ وصلوا بالفعل وهم الآن على ارتفاع 3300 متر.

وأشار«فاسيليفسكي» إلي أن بركان كليوتشيفسكوي سيوكا هو أعلى جبل في سيبيريا وأعلى بركان نشط في أوراسيا حيث يصل ارتفاعه 4.754 مترا.