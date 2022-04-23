«البريمو».. «أحمد» يبدع في تلاوة القرآن الكريم بصلاة التراويح بالمسجد

بصوته العذب الذي تطرب له الآذان في ترتيل بعض الآيات القرآنية، استطاع ابن محافظة قنا الذي لم يتجاوز 15عامًا أن يجذب الأنظار إليه، ويثير الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد نشره فيديو خاص به، وهو يقرأ بعض الآيات القرآنية أثناء أداء صلاة التراويح بالمصلين في المسجد.

«أحمد» يبدع في تلاوة القرآن الكريم منذ صغره

أحمد حمادة رسلان، صاحب 15 عامًا ومن مركز أبوتشت يروي لـ«الوطن» أنه عشق كلمات الله وسنة رسوله منذ أن كان طفلًا صغيرًا، منحه الخالق عز وجل صوتًا ملائكيًا أشاد به كل من سمعه، كما أنه كان يحلم أن يكون شيخًا ويصلي بالناس في المسجد: «أنا لما كنت صغير كنت بلم العيال صحابي، وبصلي بيهم وكنت بس بقرأ بسور صغيرة».

في عمر 10 سنوات بدأ «أحمد» يحفظ القرآن الكريم واختتمه وهو في عمر يبلغ 13 عامًا: «كان طموح عندي إني أحفظ القرآن الكريم من وأنا وصغير، وكنت بشوف الناس حافظة وكنت بتمني زيهم، وبعدين بدأت أحفظ من وأنا كنت في الصف الرابع الابتدائي»، لافتًا إلى أنه تعلم أحكام التجويد، وشارك في العديد من المسابقات والحفلات والندوات.

حالة من الفرحة والسعادة تصاحب الطفل وهو يصلي بالناس في المسجد: «لما بصلي في الناس بالمسجد بكون مبسوط جدًا، وخاصة لما الناس بتطلب مني إني أطول في القراءة بكون مرتاح نفسيًا»، لافتًا إلى أن الذي شجعه على هذه الخطوة هو شيخه «عبدالرحمن» الذي حفظه القرآن.

أهم الشيوخ الذين يستمع إليهم الطفل

كبار الشيوخ يحب «أحمد» الاستماع إليهم، وكذلك تقليدهم ومنهم الشيخ صديق المنشاوي الذي يتمنى أن يكون في يوم من الأيام مثله، وكذلك الشيخ الحصري والشيخ مصطفى إسماعيل وأيضا الشيخ البنا: «اتمني من الله عز وجل إني أكون زي الشيخ صديق المنشاوي، واللي عجبني فيه أنه كان بيخلص للقرآن، وأخلص لله تعالى في تلاوته».