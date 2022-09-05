طقس جنوب سيناء اليوم.. تحسن الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة

شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم، تحسنا ملحوظا في حالة الطقس، بعد أن تعرضت إلى هبوب رياح قوية أمس، وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير في كل المدن، حيث بلغت سرعة الرياح 32 كيلو مترا في الساعة.

وقال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إنّ المحافظة تشهد حالة من التحسن في الأحوال الجوية، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض، كما أنّ الرياح التي تهب على المدن اتجاهها غربية وشمالية غربية، مصحوبة بارتفاع كبير من نسبة الرطوبة.

وأضاف فوده لـ«الوطن»، أنّ جميع الموانئ البرية والبحرية الموجودة بالمحافظة مفتوحة أمام حركة الملاحة، مشيرا إلي أنّ مطار شرم الشيخ الدولي يعمل بصورة طبيعية ويستقبل الرحلات الجوية بصورة منتظمة.

انخفاض درجات الحرارة في جنوب سيناء.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنّ هيئة الأرصاد الجوية أرسلت بيانا إلى المحافظة بشأن طقس جنوب سيناء، وجرى توزيعه على باقي المدن، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا بعد انتهاء الموجة الحارة واقتراب فصل الشتاء.

وتابع أنّ نسبة الرطوبة مرتفعة ووصلت إلى 78%، بينما تشهد الأجواء تحسنا وانخفاضا في درجات الحرارة في معظم مدن محافظة جنوب سيناء، تتراوح بين 27 إلى 35 درجة، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل درجة حيث بلغت 27 درجة، شرم الشيخ 35 درجة، درجة حرارة الطور 29 درجة.

الطرق مفتوحة

وأشار المحافظ إلى أنّ كل الطرق الدولية بمحافظة جنوب سيناء مفتوحة أمام حركة السفر والعودة، وقال إنّ نسبة الإشغالات السياحية في المحافظة بلغت نحو 55% وهي جيدة بالنسبة لهذا التوقيت.