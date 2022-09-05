طريق «سوهاج - سفاجا».. يُعزز عمليات تصدير المنتجات وانتقال الوفود السياحية

عَرَض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين تقريرًا معلوماتيًا عن طريق «سوهاج - سفاجا»، ودوره في تعزيز الحركة السياحية بمصر.

وجاء في التقرير أن طول طريق سوهاج سفاجا 180 كم، ويضم حارتين في كل اتجاه منه، بإجمالي 360 كم، ويفتح الطريق مجالا جديدا أمام حركة تصدير منتجات محافظة سوهاج المختلفة إلى دولة السعودية ودول الخليج.

الطريق ينعش السياحة الثقافية بمحافظة سوهاج

ويساهم الطريق في تزويد مدن محافظة البحر الأحمر بالمنتجات الزراعية المطلوبة، علاوة على سرعة وسهولة وصول أبناء أسيوط وسوهاج القادمين من الخارج لبلادهم والعكس.

كما يمثل عاملا مساعدا في إنعاش السياحة الثقافية بمحافظة سوهاج، حيث سيسهل حركة الأفواج السياحية من البحر الأحمر لزيارة المعالم الأثرية بسوهاج، وخصوصا معبد أبيدوس.

طريق سوهاج سفاجا يسهل انتقال الأشخاص والبضائع

ويعد طريق «سوهاج - سفاجا»، محورًا هامًا ضمن المشروع القومي للطرق، خصوصًا وأنه كان يسجل أعلى معدلات الحوادث، وأعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي تكليفات واضحة بتأمين المرور على الطرق التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الحوادث، حفاظا على حياة المواطنين وسلامتهم، كما يسهل انتقال الأشخاص والبضائع من أجل تنمية مدن الصعيد الذي حُرم لفترات طويلة من التنمية، حيث يودع صعيد مصر الآن عصور الإهمال والتهميش، ويبدأ عصر جديد من التنمية والازدهار.