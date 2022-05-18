رصف طريق «الحويتي» بحي غرب سوهاج بتكلفة 2 مليون جنيه

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق بجميع مراكز ومدن المحافظة، والعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال عقب الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المرافق، قامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بالتعاون مع مديرية الطرق بالانتهاء من رصف طريق «الحويتي»، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

أعمال الصرف لحى الحويتي وصلت تكلفتها إلى 2 مليون جنيه

ومن جانبه، أوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج أن أعمال الرصف بدأت من مدرسة أسماء بنت أبي بكر، وحتي موقف الحويتي، بطول كيلو متر، وعرض 15 متر، بإجمالي تكلفة 2 مليون جنيه، مشيرا إلى استمرار المتابعة للأعمال الجارية في استكمال رصف جميع الشوارع بنطاق الحي ورفع كفاءتها بالكامل من «رصف، وتطوير، وتجميل»؛ للظهور بالمظهر اللائق والحضاري.

استمرار العمل بالمرحلة الاولى لوحدة مروردار السلام بتكلفة 4 مليون جنية

وفى إطار أخرتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج ، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وحدة مرور دار السلام بمنطقة «عرب الصبحة»، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالبدء في تنفيذ المشروع، والانتهاء منه وفقا للبرنامج الزمني المحدد لخدمة أهالي مركز ومدينة دار السلام وتوفير الوقت والجهد عليهم وينفذ المشروع خلال اعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، على مساحة 9000 متر مربع، بتكلفة 4 ملايين و850 ألف جنيه للمرحلة الأولى ضمن الخطة الاستثمارية للمركز.