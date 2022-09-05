خطوات تجديد رخصة القيادة 2022.. تعرف على المستندات المطلوبة

يبحث قطاع كبير من المواطنين عبر محركات البحث مثل «جوجل» عن خطوات تجديد رخصة القيادة 2022 والمستندات المطلوبة، والرسوم الواجب دفعها، توفيرًا للوقت والمجهود.

وفي التقرير التالي، يعرض موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، المستندات المطلوبة خطوات تجديد رخصة القيادة 2022، في السطور التالية:

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة

وبحسب الموقع الرسمي لبوابة «مرور مصر»، فقد جاءت الأوراق المطلوبة لتجديد رخص القيادة 2022 كالآتي:

- الرخصة السابقة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

- شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات».

خطوات تجديد رخصة القيادة 2022

أما عن خطوات تجديد رخصة القيادة من وحدات المرور فيجب اتباع الآتي:

- يتجه صاحب رخصة القيادة إلى وحدة المرور التابع لها، يستخرج شهادة مخالفات وتكون قيمة رسومها نحو 50 جنيهًا.

- يخضع بعدها صاحب الرخصة للكشف الطبي، ويشمل فحص الرمد، وفصيلة الدم، تصل قيمة الرسوم 300 جنيه.

- الحصول على ورقة بيانات من داخل وحدة المرور وقيمة الرسوم 125 جنيهًا.

- تجهيز كل المستندات السابقة، ثم التوجه لالتقاط الصورة على رخصة القيادة.

- يتوجه بعدها المتقدم للشباك المختص وتسليم الأوراق التي تشمل «وصل الكشف الطبي، وشهادة المخالفات، وورقة البيانات، وصورة بطاقة الرقم القومي، ورخصة القيادة المنتهية».

- يحصل المتقدم على إيصال دفع الضريبة في الخزينة، ويتمّ دفعه وقيمته 630 جنيهًا.

- العودة للشباك المختص مرة أخرى وتسليم إيصال دفع الضريبة، يتمّ بعدها إرسال الملف إلي وحدة طبع الرخص.

وتكون إجمالي رسوم تجديد رخصة القيادة نحو 1105 جنيهات في حالة لم تكن هناك مخالفات على صاحب الرخصة.

يُشار إلى أنَّ دفع قيمة الرسوم السابق ذكرها يكون من خلال «الفيزا» وليس نقدًا.