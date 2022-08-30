حالات سحب رخصة القيادة.. أبرزها تجاوز الحد الأقصى للسرعة «فيديو»

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، تقريرا تلفزيونيا عن الحالات والمخالفات التي يتم بها سحب رخصة القيادة من السائق، والتي تتمثل في الآتي:

1- السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية بالمركبة.

2- استعمل الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

3- وقوف المركبة ليلا بالطريق في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والخلفية.

4- استعمال قائد المركبة للمركبة في غرض غير الغرض المبين برخصتها.

5- ترك المركبة بالطريق بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

عدم التزام قائد المركبة بالجانب اليمين في الطريق ذو الاتجاهين

6- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

7- عدم التزام قائد المركبة بالجانب اليمين بنهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين.

8- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

9- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.

قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها

10- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

11- قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها.

12- تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور في الطريق أو إعاقتها.

13- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

14- استعمال المركبة بمواكب خاصة أو في تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.

15- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.

16- السير في عكس اتجاه حركة المرور في الطريق.