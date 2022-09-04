رسوم وخطوات استخراج رخصة قيادة السيارة وتجديدها 2022.. خبير مروري يوضح

تحظى رسوم وخطوات استخراج رخصة قيادة السيارة وتجديدها 2022، بعمليات بحث كبيرة عبر المؤشر جوجل، حيث تختلف مصاريف استخراج الرخصة لأول مرة، عن مصاريف التجديد.

مصاريف استخراج رخصة القيادة 2022

وقال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إنّ هناك عدة خطوات لـ استخراج رخصة قيادة السيارة، موضحا أنّ مصاريف الاستخراج لأول مرة تصل إلى 1250 جنيها مصريا، وحال تجديد الرخصة يدفع المواطن 950 جنيها مصريا.

خطوات استخراج رخصة السيارة 2022

وأوضح الخبير المروري لـ«الوطن»، خطوات استخراج رخصة قيادة السيارة وتجديدها، حيث تبدأ بتوجه المواطن إلى وحدة المرور التابع لها حسب محل إقامته، مؤكدا أنّه لا يمكن استخراج رخصة قيادة سيارة من وحدة مرور غير التابعة لمحل إقامة المواطن، وتسليم الأوراق المطلوبة.

وتابع هشام، أنّ استخراج رخصة قيادة السيارة تحتاج إلى توافر بعض الشروط، ومنها ألا يقل عمر صاحب الطلب عن 18 عاما، وإحضار الأوراق الثبوتية، وهي: «شهادة المؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية، بطاقة رقم قومي سارية، وصورتين منها، و4 صور شخصية بخلفية بيضاء».

وأضاف الخبير المروري، أنّه بعد تسليم الأوراق المطلوبة، يتجه المواطن إلى العيادات لإجراء كشف طبي في تخصصي الباطنة والرمد، للتحقق من أهليته للقيادة، بهدف الحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين، ثم يتجه إلى وحدة التراخيص لإجراء اختبار شفهي، يسأل خلاله في معاني العلامات الإرشادية على الطرق، وإذا نجح فيه تأتي الخطوة الرابعة وهي الاختبار العملي للقيادة، وحال نجاحه يحصل على رخصة القيادة بعد دفع الرسوم.