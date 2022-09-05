سامح حسين يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات بـ«ساندوتش عيال»

يطل الفنان سامح حسين، من خلال السينمات ودور العرض قريبا، بعد غيابه لنحو 3 سنوات، وذلك من خلال فيلم «ساندوتش عيال»، الذي يتم تصويره في الوقت الحالي.

سامح حسين يختار أطفال فيلمه الجديد «ساندوتش عيال»

ويشارك الفنان سامح حسين في بطولة فيلمه الجديد عدد من الأطفال، حيث تعتمد القصة الأساسية على المشكلات بين الاطفال، واختار مخرج الفيلم هاني حمدي، الطفل يوسف أحمد الذي ظهر بفيلم من أجل زيكو، والطفل منذر شبيه الفنان محمد رمضان.

أحداث فيلم ساندوتش عيال

فيلم ساندوتش عيال، تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، أبرزهم الفنان سامح حسين، إيمان السيد، إبرام سمير، نور قدر، الطفل يوسف صلاح، الطفل منذر، والعمل من إخراج هاني حمدي، ومن إنتاج أحمد السبكي.

وسبق وأعلن الفنان سامح حسين عن تحضيره لفيلم جديد وكشف عن كواليس فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «ساندوتش عيال»، وذلك من خلال مشاركة جمهوره صورة من تصوير العمل، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك.

آخر أعمال سينمائي للفنان سامح حسين

وكان آخر عمل سينمائي للفنان سامح حسين عام 2019 من خلال فيلم «عيش حياتك»، وهو من تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني، ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول إبراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وتتسم حياته بالروتينية الشديدة، ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم «عيش حياتك»، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه، ﻷنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.