سامح حسين في «حلم جميل» بالإسكندرية ابتداء من الجمعة.. اعرف الأسعار

تحرص وزارة الثقافة على توصيل المنتج الفني والثقافي إلى مختلف ربوع الوطن، من خلال تقديم الفعاليات والأنشطة في المواقع التابعة لها في القاهرة والأقاليم، ولذلك أعلن البيت الفني للمسرح عرض موسم جديد من مسرحية «حلم جميل» من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، ابتداء من التاسعة مساء يوم الجمعة 5 أغسطس يوميا ما عدا الثلاثاء «إجازة».

سامح حسين بطل مسرحية حلم جميل

مسرحية «حلم جميل» بطولة الفنان سامح حسين، وحنان عادل، وعزت زين، ونخبة من نجوم الكوميديا وإخراج إسلام إمام.

أسعار تذاكر مسرحية حلم جميل بالإسكندرية

57 جنيها إلى 107 جنيهات

الحجز من شباك التذاكر بالمسرح عند الدخول أيام العروض الأطفال من 6 سنوات تذكرة كاملة.

حلم جميل هو عرض غنائي استعراضي يدور حول قصة شاب فقير كان يتجول في الشارع فيقابل رجلا من الأغنياء يحاول إنهاء حياته فينقذه ويأخذه الرجل للعيش معه في منزله، ومن هنا يظهر التفاوت بين الطبقات.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وأطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدورة الـ15 من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، وتستمر فعالياته خلال الفترة من يوم 24 يوليو 2022 إلى يوم 8 أغسطس الجاري.

يعد المهرجان أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام، ويضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية والجهات الإنتاجية الرسمية والأهلية المختلفة، ويشارك في الدورة الحالية 34 عرضا مسرحيا من مختلف الجهات الإنتاجية.

وتحمل الدورة عنوان المخرج المصري، ومهداة إلى روح المخرج عزيز عيد، ويهدف المهرجان إلى تقديم نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح في مصر، من أجل تأصيل ملامح الحركة المسرحية المصرية الذي يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري.