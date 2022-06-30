بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. سامح حسين يعرض مسرحية «حلم جميل» مجانا للجمهور

يستعد الفنان سامح حسين، لتقديم مسرحيته «حلم جميل»، مساء اليوم الخميس، على المسرح العائم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وذلك بشكلٍ مجاني للجمهور، في ضوء الاحتفالات بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

مسرحية «حلم جميل»، من بطولة سامح حسين، وسارة درزاوي، وعزت زين، وأحمد عبد الهادي، ورشا فؤاد، وجلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، وهي من تأليف طارق رمضان، وديكور حازم شبل، وملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكر الشريف، ومن إخراج إسلام إمام.

لوسي تستأنف عرض الحفيد بشكلٍ استثنائي الليلة بمناسبة ذكرى 30 يونيو

كما تُعرض مسرحية «الحفيد» بطولة الفنانة لوسي، على خشبة المسرح القومي بالعتبة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، مجانًا أيضًا، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

مسرحية الحفيد، بطولة لوسي، وعابد عناني، وتامر فرج، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبد الرازق، ونشوى علي عبد الرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.

ومن المُقرر استئناف الموسم الثاني من مسرحية الحفيد، اعتبارًا من يوم الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى المُبارك، على خشبة المسرح القومي.

الحب في زمن الكوليرا على مسرح الطليعة الليلة

كما يُقدم البيت الفني للمسرح، عددًا من العروض المسرحية المجانية للجمهور، الليلة فقط، وهم «ليلة القتلة» من إخراج صبحي يوسف، في تمام السابعة والنصف مساءً، على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، كما تًقدم أيضا عرض «الحب في زمن الكوليرا» من إخراج السعيد منسي في تمام التاسعة مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة.