فنانون يعودون إلى السينما في 2022.. بينهم سامح حسين

يعود عدد من الفنانين، إلى السينما، خلال الفترة القليلة المُقبلة، عبر أفلامٍ جديدة، يطلون منها إلى الجمهور، وذلك بعد فترة غيابٍ طويلة، دامت لأكثر من 3 سنوات على الأقل.

ومن المُقرر إزاحة الستار، عن تلك الأفلام، اتباعًا، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر المُقبل، حيث جرى الانتهاء من تصوير أحدهم، بينما هناك جزء آخر ما زال يُجرى تصويره حاليًا، تمهيدًا لطرحه في الأسابيع المُقبلة.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أبرز الفنانين العائدين إلى السينما، بعد غياب، وهم كالتالي:

- سامح حسين

يواصل الفنان سامح حسين، تصوير فيلم «اللعب مع العيال»، والذي يشهد عودته إلى السينما، بعد غياب دام 3 أعوام، منذ فيلم «عيش حياتك»، الذي عُرض عام 2019.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حول مشاكل الآباء والأبناء في الحياة، ويُشارك في بطولته بجانب الفنان سامح حسين، مجموعة من الأطفال لعل أبرزهم منذر مهران ويوسف صلاح، وهو من إخراج هاني حمدي، وإنتاج أحمد السبكي.

- محيي إسماعيل

يعود الفنان محيي إسماعيل، إلى الساحة الفنية، وذلك بعد غيابٍ دام نحو 3 أعوام، منذ فيلم «الكنز 2» الذي عُرض عام 2019، حيث يحمل مشروعه السينمائي الجديد اسم «الكومندا».

وبدأ الفنان محيي إسماعيل، تصوير مشاهده، قبل أيام، حيث يُجرى العمل على قدّم وساق، تمهيدًا لطرحه خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

فيلم «الكومندا» من بطولة محيي إسماعيل، وإيهاب فهمي، ومحمود حافظ، ونور قدري، ومحمود الليثي، ومحمد محمود، وانتصار، وطاهر أبو ليلة وعبد الله مشرف، والعمل من تأليف صلاح عبادة، وعماد يوسف وإسلام عرفة، وإنتاج «ماستر كي للإنتاج الفني».

- ضياء الميرغني

ويعود الفنان ضياء الميرغني، إلى الساحة الفنية بعد غياب دام نحو 3 أعوام تقريبًا، منذ مسلسل البرنسيسة بيسة، للفنانة مي عز الدين، والذي عرض في شهر رمضان لعام 2019.

ويُشارك ضياء الميرغني، في فيلم كوميدي يحمل اسم خرجوا ولم يعودوا، ومن المُقرر طرحه في شهر سبتمبر المُقبل، والعمل من بطولة دينا محسن ويزو، حسن شتا، خالد عليش، ياسر الرفاعي، ضياء الميرغني، ومصطفى أبو سريع، وصولا عمر، وطاهر أبو ليلة ومحمد علام، ورنا سماحة.