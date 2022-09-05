تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. تخصصات كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة

تعد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة من بين كليات المرحلة الثالثة 2022 التي تهم الطلاب، نظرًا لاهتمام هذه الكليات بتخريج دفعات على قدر عالٍ من المهارة العلمية والعملية للمنافسة في سوق العمل، الأمر الذي جعل أعين طلاب الثانوية العامة تتجه إلى هذه الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، ما جعلها تتبوأ مكانه كبيرة بين الكليات.

برامج دراسة طالب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

ويدرس الطالب في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، عددًا من التخصصات التي من بينها، تكنولوجيا الأوتوترونكس، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية، وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا الميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات.

ويتم تدريب الطلاب في هذه الكليات على أحدث النظم مع وجود تدريب ميداني مستمر بالتعاون مع كافة الجهات، ما جعل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة على مستوى جميع المحافظات، محط أنظار طلاب الثانوية في تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة علمي علوم ورياضة

وتستعرض «الوطن» خلال السطور الآتية، كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة المتاحة على مستوى الجمهورية في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وفق الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجاءت على النحو التالي:

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة أسيوط التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة علمي رياضة