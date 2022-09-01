كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم.. فرصة كبيرة لطلاب الدور الثاني

تعتبر كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم، التابعة لجامعة مصر الدولية التكنولوجية بدمو، أحد أهم الكليات المتاحة وفرصة عظيمة أمام طلاب الثانوية العامة 2022، في تنسيق المرحلة الثالثة، والدور الثاني، بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود أماكن شاغرة للطلاب بها، ما يجعلها تستقبل طلاب المرحلة الثالثة، وطلاب الثانوية العامة «دور ثان»، وهي إحدى الكليات التكنولوجية الدولية التي تم أُنشئت بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن تنسيق تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم 2022، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2022

أوضحت جامعة الفيوم في بيان لها، أنّ تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2022، بدمو محافظة الفيوم، حيث بلغ مجموع كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، 254 درجة في المرحلة الثانية، وتبقى بها أماكن في تنسيق المرحلة الثالثة، ولطلاب الدور الثاني، شعبة «علمي رياضة فقط»، شرط أن يكون الطالب قد خضع لاختبارات القدرات.

مجالات عمل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

وفيما يخص مجالات عمل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، فإنّها تترتب على برامج الدراسة المقدمة للطلاب وفقاً لقواعد الكلية، حيث تضم 5 مجالات دراسية مختلفة وهي:

1- برامج تكنولوجيا الميكاترونكس

2- برنامج تكنولوجيا المعلومات

3- برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس

4- برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

5- برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة

مصاريف كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

وتختلف مصاريف كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في العامين الأولين من الدراسة عن العامين الآخرين كالتالي:

1- مصاريف الفرقة الأولى: 10 آلاف جنيه

2- مصاريف الفرقة الثانية: 10 آلاف جنيه

3- مصاريف الفرقة الثالثة: 12 ألف جنيه

4- مصاريف الفرقة الرابعة: 12 ألف جنيه

مستقبل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

ويتميز مستقبل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، بكونه مضموناً، حيث أنّ الكلية تربط الخريجين بسوق العمل بصورة مباشرة، والتي تتوافق مع التطور والتكنولوجيا والعصر الحديث، خصوصاً في أنظمة توليد ونقل الطاقة الكهربائية، ومختلف الشركات والمؤسسات الخاصة بالطاقة، والأجهزة الإلكترونية، والأجهزة الطبية.