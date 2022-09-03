كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2022.. المناهج وفرص العمل بعد التخرج

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2022 أصبحت محل اهتمام العديد من الطلاب وأولياء الأمور، إذ تقبل طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وتهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل وسد الفجوة بين الفني والمهندس، فما هي مجالات عمل خريجي الكلية؟

قال الدكتور محمود سالم، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، إن أهم ما يمز الكلية هو التدريبات الصيفية التي يتم تنظيمها بعد العامين الدراسيين الأول والثالث: «وفرنا تدريبات في عدد كبير من الشركات والمصانع».

وأضاف الدكتور محمود سالم لـ«الوطن»، أن تدريب طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في الشركات يتيح لهم التعرف على هذه المصانع: «الكلية بتوفر قائمة بأسماء الشركات والمصانع اللي هتدرب فيها الطلاب، كأنها قاعدة بيانات للطالب».

مناهج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

وأوضح الدكتور محمود سالم، أن التدريبات تسهل على الطالب التعرف على الشركات والمهندسين القائمين عليها وبيئة العمل، مؤكداً أن الشركات تركز على الطلاب الجديرين لتوفير فرصة عمل لهم بعد تخرجهم من الكلية، فضلاً عن إتاحة الفرصة للطلاب للتفكير في تصنيع المنتجات التي تعمل بها هذه الشركات وهي متخصصة في الميكانيكا والكهرباء والتحكم وتكنولوجيا المعلومات.

وعن مناهج الكلية، قال عميد الكلية، إن المناهج تم إعدادها وفق أحد المعايير العالمية التي تواكب احتياجات سوق العمل وبالفكر الجديد في نظام التعليم الذي يعتمد على التطبيق بجانب الدراسة النظرية، لافتاً إلى أن الكلية بها 5 برامج أساسية هي الميكاترونكس والأوتوترونكس والأطراف الصناعية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.

تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت الحد الأدنى لتنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2022:

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2022، جامعة الدلتا التكنولوجية تخصص الأطراف الصناعية 269.0 درجة.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، جامعة الدلتا التكنولوجية 255.0 درجة.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تخصص الأطراف الصناعية 257.0 درجة.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية 254.0 درجة.