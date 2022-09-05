نائب بالشيوخ: مصر قدمت نموذجًا عالميًا للعمل الخيري بمبادرة حياة كريمة

قال الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر قدمت نموذجًا يحتذى به لما تبذله من جهود عديدة في مجال العمل الخيري على جميع المستويات، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من عمل على إحياء فكرة التطوع وترسيخ مبادئ العمل الخيري بالمجتمع المصري بمختلف فئاته، وذلك من أجل خدمة الوطن وتوفير الحياة الكريمة له.

حياة كريمة استهدفت 60 مليون مواطن

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في بيان له اليوم، أن القيادة السياسية كانت حريصة منذ البداية على تفعيل أنشطة العمل الخيري بمختلف أنواعه، ويحدث ذلك من خلال العديد من المبادرات الرئاسية التي يتم إطلاقها من أجل المواطن المصري، وكان من أبرزها مبادرة حياة كريمة التي تطوع بها مئات الآلاف من الشباب يعملون ليلا ونهارا دون كلل بهدف تحقيق التنمية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا وتحسين حياة 60 مليون مواطن مصري في مختلف محافظات الجمهورية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن هناك مشاركة ملحوظة من الأحزاب السياسية والمؤسسات المجتمعية المختلفة لتقديم الدعم للمواطنين، فضلًا عن دور مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إطلاق الرئيس السيسي هذا العام على أنه عام المجتمع المدني.

تأسيس «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»

وأوضح أن من بين الجهود التي تبذلها الدولة المصرية أيضا في هذا المجال الخيري هو تأسيس «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»، وهو التحالف الأول من نوعه في مصر، الذي يضم الاتحاد العام للجمعيات، وكل الاتحادات الإقليمية والنوعية، وأبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة في مساعدة محدودي الداخل على امتداد الوطن ومنح المواطن العيش بحياة كريمة من خلال تذليل العقبات والتحديات أمام المواطنين وخاصة الأكثر احتياجا.