«السويس»: لدينا مشروعان عملاقان ضمن «حياة كريمة» يمسان حياة المواطن

قال الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، إن المحافظة تشهد وخلال الفترة القليلة الماضية عددا كبيرا من المشروعات، سواء قومية تنفذها الدولة من خلال الموازنات المركزية، أو من خلال مشروعات التنمية المحلية والتي تنفذها المحافظة.

رمضان: هناك الكثير من المشروعات التنموية الجاري إنشاؤها حاليا

وأضاف «رمضان»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك الكثير من المشروعات الجاري إنشاؤها على مستوى المحافظة ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، فتشهد المحافظة مشروعين عملاقين مهتمين بالحياة اليومية للمواطن السويسي.

رمضان: التأمين الصحي الشامل يتصدر اهتمامات الدولة

واستطرد: «المشروع الأول اللي مهتمة بيه الدولة هو ملف التأمين الصحي الشامل، والسويس على موعد قريب مع افتتاح مجمع التأمين الصحي الشامل بتكلفة تجاوزت الـ3 مليارات جنيه، ومشروع سكن لكل المصريين، حيث إن المحافظة من أوائل المحافظات تنفيذا لهذا المشروع، ووصلت معدلات التنفيذ إلى أكثر من 13 ألف وحدة سكنية».

وأوضح أن المشروعين الجاري العمل عليهما حاليا هما في قلب مدينة السويس بملفي الإسكان والصحة بتكلفة تتجاوز الـ11 مليار جنيه، كما وأطلق محافظ السويس مشروعا طموحا آخر يسعى لتطوير العمران القائم على مستوى المحافظة، وتتم أعماله حاليا على الأرض كل يوم بلا انقطاع.

وتابع: «بدأت المرحلة الأولى من المشروع عام 2021، والمحافظة لها طبيعة خاصة وفيها عدد من المدن الحكومية اللي أنشأتها الدولة يبلغ عددها 35 مدينة، والمدن دي يرجع تاريخ إنشائها إلى منتصف السبعينيات من القرن الماضي، وأوائل الثمانينيات، أي ما يعني بعد الهجرة في أعقاب حرب أكتوبر 1937، وبعد 40 سنة أصابت تلك المدن الكثير من المشكلات الكبرى، وحاليا تعمل المحافظة على إعادة رونقها مرة أخرى».