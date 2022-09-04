«رياضة كفر الشيخ» تتسلم 3 مراكز شباب جديدة بمطوبس ضمن «حياة كريمة»

تسلمت مديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ، 3 مراكز شباب، أنشئت حديثا بمطوبس، وهي «الفتح، الغنايم، إبيانة» ضمن المشروعات القومية التى تقيمها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في مرحلتها الأولى في المحافظة، بحضور استشاري دار الهندسة من رئاسة مجلس الوزراء، وجهاز تعمير الساحل الشمالي، ومديرية الشباب والرياضة تمثلها إدارة الإنشاءات الشبابية، وإدارة شباب مطوبس.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتطوير الريف المصري، أتت بثمارها، فشعر أهالي القرى بالنقلة الكبيرة التي شهدتها قراهم من خلال إنشاء المشروعات المتعددة التي تم الانتهاء منها، والجاري إنشاؤها ببقية قرى مركز مطوبس وتوابعها، لتشمل كل القطاعات بتكلفة تزيد على 7 مليارات ونصف جنيه لإقامة المشروعات الخدمية لإسعاد المواطنين متضمنة 19 مشروعاً بالشباب والرياضة.

إدراج 19 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة

كما أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، إلى أنه تم إدراج 19 مشروعاً ضمن مبادرة حياة كريمة بشباب مطوبس وتتمثل في إنشاء 6 مراكز إدارية بالملاعب والأسوار وهي «خان الجنى، الروضة، السكري، إبيانة، الفتح، الغنايم» كذلك رفع كفاءة وصيانة مقرات وأسوار و ملاعب خماسية لبعض مراكز الشباب القائمة، ضمن خطة الدولة المصرية لدعم توفير الخدمات الرياضية بكل قرى مصر و تقديم البرامج والفعاليات المتنوعة من خلال مراكز الشباب بقيادة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

رفع كفاءة المراكز

وأضاف وكيل الوزارة، أن المبادرة تتضمن رفع كفاءة كل من مركز شباب خليج بحرى والملعب الخماسي، والسور ومركز معدية مهدي وخليج قبل وبني بكار والملعب، ومركز شباب القني، وإنشاء ملعب خماسي، والملعب الخماسي ببرج مغيزل ومنية المرشد والجزيرة الخضراء ملعب خماسي، وإنشاء ملعب خماسي وسور بمركز شباب برمبال.