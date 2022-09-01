طلعت عبدالقوي: التحالف الوطني له دور مهم في خطط التنمية الشاملة

تعمل الدولة المصرية جاهدة على تحقيق الحماية الاجتماعية لمواطنيها، وخلال الفترة الأخيرة تم اتخاذ العديد من الخطوات لتحقيق هذا الهدف عبر المؤسسات المختلفة وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال النائب طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، لـ«الوطن»، إن التحالف الوطني له دور هام في خطط التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة المصرية، خصوصا بالقرى الأكثر احتياجا، وأشار إلى أن التحالف منذ انطلاقه وضع خطة استراتيجية للتنسيق والتحرك على الأرض وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة، بما يلبي احتياجات التنمية الشاملة، ويحسن من جودة حياة المواطنين.

أدوار التحالف الوطني في الحماية الاجتماعية

يعد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي إحدى المؤسسات التي تعمل من أجل توفير الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، وشهدت القرى والمحافظات المختلفة جهودا كبيرة لتقديم الدعم المادي للأسر الأكثر احتياجا، وبلغ عدد الأسر التي حظيت بالدعم المادي من قِبل التحالف 400 ألف أسرة مصرية، بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

وفي عيد الأضحى المبارك، قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بذبح عدد من الأضاحي وتوزيع لحومها على المواطنين والأسر الأكثر احتياجا، وكانت هذه الخطوة ضمن خطوات التحالف في تحقيق حماية اجتماعية للمواطن التي كان لها صدى في نفوسهم.

دور التحالف في حريق كنيسة إمبابة

وقام التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بدور بارز في حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، حيث قدم العديد من المساندات لأهالي الضحايا والمصابين في حادث الحريق، جاء من ضمنها تقديم دعم نقدي لضحايا الحريق، 25 ألف جنيه لكل ضحية، وهي الخطوة التي كان لها أثر إيجابي في نفوس الأسر.

الجدير بالذكر أن اليوم، الخميس، هو بداية صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية، الذي يأتي ضمن خطوات الدولة المصرية من أجل تحقيق حماية اجتماعية للمواطنين، ويبدأ الدعم الاستثنائي من 100 جنيه ويصل إلى 300 جنيه.